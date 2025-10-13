Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yumurtaya zam bekleniyor mu? En yetkili isimden açıklama geldi

Yumurtaya zam bekleniyor mu? En yetkili isimden açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yumurtaya zam bekleniyor mu? En yetkili isimden açıklama geldi
Yumurta, Fiyat, Zam, Yumurta Üretimi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de neredeyse girmediği ev olmayan yumurta ile ilgili zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarına kısa vadede zam beklenmediğini söyledi.

MAHMUT EKİNCİ - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretiminin yüzde 7,1 azaldığı belirtildi. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,3 azalış gösterdi.

Yumurtaya zam bekleniyor mu? En yetkili isimden açıklama geldi - 1. Resim

Bir önceki ay 1 milyar 623 milyon 487 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artarak 1 milyar 679 milyon 277 bin adet oldu.

Yumurtaya zam bekleniyor mu? En yetkili isimden açıklama geldi - 2. Resim
YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon

Açıklanan verilerin ardından Türkiye'de en çok tüketilen gıdaların başında gelen yumurtaya zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye Gazetesi'ne konuştu.

Şu anda fiyatların düştüğüne dikkat çeken Afyon, şunları söyledi:

"YUMURTAYA KISA VADEDE ZAM YOK"

"Yumurta bu, dönem dönem yükselir, dönem dönem düşer. Üretimimiz arttıkça fiyatlar daha da oturur. Yumurtaya kısa vadede zam olmayacağını söyleyebiliriz. Üretimin daha da artması için ihracatın önünün açılması lazım."

Yumurtaya zam bekleniyor mu? En yetkili isimden açıklama geldi - 3. Resim

YUMURTA FİYATLARI NE KADAR?

Marketlerde 15’li yumurta 100 liranın üzerinde satılırken, 30’lu yumurta ise 170-180 TL bandında alıcı buluyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

