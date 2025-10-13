Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > 750 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu? Mevduat faizlerinde düşüş var mı?  

750 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu? Mevduat faizlerinde düşüş var mı?  

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Riski sevmeyen yatırımcılar mevduat faizlerini yakından takip ederken, dikkatler 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Yeni haftada ilan edilen oranlara bakıldığında ise mevduat faizlerinde yeni düşüş gözlemlenmiyor. 13 Ekim 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 250 bin, 750 bin ve 1 milyon 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yeni hafta başlarken, riski sevmeyen yatırımcılar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. “Mevduat faizlerinde yeni düşüş var mı”, “En yüksek mevduat oranı hangi bankada” sorularının cevabı aranırken; dikkatler, gelecek haftaki Merkez Bankası faiz toplantısına çevrildi. 

Ekonomistler, aylık enflasyon rakamlarının %1,5-%2,0 bandı arasında gerçekleşmesi halinde merkez bankası hedefleri için de ideal karşılanabileceğini ancak %2,5 ve üzerindeki aylık TÜFE verilerinin sıkı para politikası beklentilerini artıracağını hatırlatıyor. 

EYLÜLDE %3’Ü GEÇTİ

Eylülde enflasyonun aylık bazda %3’ün üzerine çıktığını belirten ekonomistler, “Ekim enflasyonu da katı duruşunu sürdürürse, faiz indirimleri daha düşük adımlarla devam edebilir” görüşünü savunuyor. 

Gecelik TL faizi %40’ın üzerinde konumlanırken, bankalarca ilan edilen mevduat faizlerinin bu haftaya da “bekle-gör” konumunda başladığı görülüyor. 

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

13 Ekim 2025 itibarıyla sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:  

-Akbank: %44,00
-Denizbank: %44,00
-QNB: %44,00
-Vakıfbank: %43,50
-Getir Finans: %43,00
-Yapı Kredi: %41,50
-Alternatif Bank: %41,50
-Odea Bank: %40,00
-TEB: %40,00
-ING: %39,00
-Ziraat Bankası: %38,00
-Burgan Bank: %38,00
-Halkbank: %38,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.) Bankalarca ilan edilen oranlarda geçen haftaya göre bir düşüş gözlemlenmedi.

250 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 250 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 250 bin TL
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Oranı: 44,00
-Mevduat Getirisi: 7 bin 956 TL 

750 BİN TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 750 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 750 bin TL 
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Oranı: 44,00
-Mevduat Getirisi: 23 bin 868 TL 

1 MİLYON 250 BİN TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon 250 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon 250 bin TL 
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Oranı: 44,00
-Mevduat Getirisi: 39 bin 781 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

