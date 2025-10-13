12 borsa şirketinden yeni iş ilişkisi anlaşması 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa şirketlerinin yurt içinde ve dışında iş birliği anlaşmaları bütün hızıyla devam ediyor. Geçen hafta KAP’a yapılan bildirimlere göre tutarı belli olan yeni iş ilişkisi anlaşmaları şöyle:

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ (SAYAS)

Endonezya’da yerleşik bir müşteri ile toplam tutarı 1 milyon 131 bin euro olan teklifler onaylandı. Teslimlerin 2025 yılı dördüncü çeyrek içerisinde tamamlanması bekleniyor. (6 Ekim)

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ (TRILC)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün ihalesi, 438 milyon 831 bin TL tutarla, şirkete ait TURKFLEKS markasının uhdesinde kaldı. (7 Ekim)

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK (SAFKR)

Baykar Makine’den 1 milyon 400 bin dolarlık, savunma sanayiine yönelik klima ve aksamları siparişi alındı. Teslimatların, 2026 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. (7 Ekim)

ALFA SOLAR ENERJİ (ALFAS)

Erciş Şeker Fabrikası’na Güneş Enerjisi Santrali kurulumu işi, 1 milyar 543 milyon 633 bin TL bedelle, ALFAS’ın bağlı ortaklığına verildi. (7 Ekim)

GİRİŞİM ELEKTRİK (GESAN)

Şirket, KALYON YEKA GES 5 Elektrik Üretim A.Ş. ile sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli vergiler hariç 19 milyon 488 bin dolar oldu. (8 Ekim)

ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ (ODINE)

Şirket, PT Telekomunikasi Indonesia International ile hizmet sözleşmesini ek protokol ile uzattı. Yenilenen sözleşme 3 yıllık dönemi kapsamakta olup, sözleşme bedeli 639 bin dolar oldu. (8 Ekim)

RUBENIS TEKSTİL (RUBNS)

11 Eylül – 8 Ekim arasında yurt içinde 9 farklı şirket ile toplam 101 milyon 500 bin TL tutarlı peşin satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan anlaşmalara istinaden sevkiyatlar devam etmektedir. (8 Ekim)

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANIZ (OZYSR)

Şirket ile bağlı ortaklıkları, yurt dışında faaliyet gösteren muhtelif müşterilerinden 5 milyon 550 bin euro ve 2 milyon 690 bin dolar yeni sipariş aldı. (9 Ekim)

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ (BOBET)

Cevahir Yapı ile hazır beton temin sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında yaklaşık 400 milyon TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariki olacak. (10 Ekim)

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. (IMASM)

Ortadoğu’da mukim bir müşteri ile 760 bin euro bedel ile un değirmeni tesisi sözleşmesi imzalandı. Sevkiyatın, 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. (10 Ekim)

CW ENERJİ (CWENE)

Şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşteri arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 1 milyon 586 bin 694 dolar tutarında sözleşme imzalandı. Söz konusu proje, 2026 yılının dördüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanacak (10 Ekim)

YEO TEKNOLOJİ (YEOTK)

Şirket ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında 2 adet rüzgâr enerjisi santralinin trafo merkezi işleri için 8 milyon 250 bin dolar bedel ile 2 ayrı sözleşme imzalandı. (10 Ekim)