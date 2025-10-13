22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!

22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı kamuoyunca merak ediliyor. Sosyal medyada “22 ayar gram altın satışına da yasak geldi” yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayılırken iddialar aslında gerçeği yansıtmıyor.

22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada “22 ayar gram altın satışı yasaklandı” iddiaları gündem olurken, kuyumculardan konuyla ilgili açıklama geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 ayar gram altın satışıyla ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmuyor. Piyasada 22 ayar altın satışının normal şekilde devam ettiği, yalnızca sahte ve düşük ayarlı ürünlere yönelik kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Kuyumcu Nasır Amcalar, son dönemde yayılan “22 ayar altın piyasada bulunmuyor” söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Elimizde 22 ayar gram altınlarımız mevcut. Bulma konusunda hiçbir problem yok. Özellikle düğün sezonlarında 22 ayar altınlara talep artıyor. 24 ayar ile 22 ayar arasında sadece ayar farkı nedeniyle 250-300 TL fiyat farkı bulunuyor” dedi.

Ayrıca darphane tarafından 1 gram altının altındaki ürünlerin basımının yasak olması nedeniyle zaman zaman küçük gramajlı altınlarda tedarik sıkıntısı yaşanabildiği, fakat bunun 22 ayar gram altın satışıyla bir ilgisi olmadığı vurgulandı.

İMİTASYON ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Kütahya Valiliği kent genelinde artan sahte altın dolandırıcılıklarına karşı önemli bir adım attı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor doğrultusunda, üzerinde “demo”, “imitasyon” veya “gerçek değildir” ibaresi bulunmayan ürünlerin satışı yasaklandı. Karar kapsamında sahte altınları gerçekmiş gibi satan işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, alınan kararı desteklediklerini belirterek “Bu uygulama sayesinde esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilecek. Kütahya kararı alan ilk şehir oldu” açıklamasını yaptı.

Valilik kararı ise yalnızca imitasyon yani sahte altın ürünlerini kapsıyor. Gerçek 22 ayar, 24 ayar veya diğer değerli madenlerin satışına dair herhangi bir yasak yok.