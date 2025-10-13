Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!

22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!
Altın Piyasası, Kuyumculuk, Sahte Altın, İmitasyon Altın, İdari Para Cezası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı sorusu gündemde yerini buldu! Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında “22 ayar gram altın satışı yasaklandı” iddiaları gündem olurken, konuyla ilgili kafa karışıklığı yaşandı. Alınan kararla ilgili gerçek detaylar ise açıklandı.

22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı kamuoyunca merak ediliyor. Sosyal medyada “22 ayar gram altın satışına da yasak geldi” yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayılırken iddialar aslında gerçeği yansıtmıyor.

22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde! - 1. Resim

22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada “22 ayar gram altın satışı yasaklandı” iddiaları gündem olurken, kuyumculardan konuyla ilgili açıklama geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 ayar gram altın satışıyla ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmuyor. Piyasada 22 ayar altın satışının normal şekilde devam ettiği, yalnızca sahte ve düşük ayarlı ürünlere yönelik kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Kuyumcu Nasır Amcalar, son dönemde yayılan “22 ayar altın piyasada bulunmuyor” söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Elimizde 22 ayar gram altınlarımız mevcut. Bulma konusunda hiçbir problem yok. Özellikle düğün sezonlarında 22 ayar altınlara talep artıyor. 24 ayar ile 22 ayar arasında sadece ayar farkı nedeniyle 250-300 TL fiyat farkı bulunuyor” dedi.

Ayrıca darphane tarafından 1 gram altının altındaki ürünlerin basımının yasak olması nedeniyle zaman zaman küçük gramajlı altınlarda tedarik sıkıntısı yaşanabildiği, fakat bunun 22 ayar gram altın satışıyla bir ilgisi olmadığı vurgulandı.

22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde! - 2. Resim

İMİTASYON ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Kütahya Valiliği kent genelinde artan sahte altın dolandırıcılıklarına karşı önemli bir adım attı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor doğrultusunda, üzerinde “demo”, “imitasyon” veya “gerçek değildir” ibaresi bulunmayan ürünlerin satışı yasaklandı. Karar kapsamında sahte altınları gerçekmiş gibi satan işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.

22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde! - 3. Resim

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, alınan kararı desteklediklerini belirterek “Bu uygulama sayesinde esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilecek. Kütahya kararı alan ilk şehir oldu” açıklamasını yaptı.

Valilik kararı ise yalnızca imitasyon yani sahte altın ürünlerini kapsıyor. Gerçek 22 ayar, 24 ayar veya diğer değerli madenlerin satışına dair herhangi bir yasak yok.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aston Villa, Galatasaray'a teklif hazırlığında: Wilfried Singo için 50 milyon euroBu hafta 7 hisse temettü dağıtacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
26 Ekim'de saatler geri alınacak mı? 2025 yaz saati kış saati uygulaması son durum - Haberler26 Ekim'de saatler geri alınacak mı? 2025 yaz saati kış saati uygulaması son durumKış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Bakan Uraloğlu açıkladı! - HaberlerKış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı - HaberlerOsmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabıHangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı - HaberlerHangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabıTürkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?Sahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerSahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...