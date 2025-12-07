MasterChef 2025 finalinde kupayı kaldıran isim Sezer Dirican oldu. Tabakları, disiplinli çalışma tarzı ve istikrarlı performansıyla adından söz ettiren Dirican, şampiyonluğun ardından kariyeri ve biyografisi merak ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 2025 sezonunu heyecan dolu bir finalle tamamladı. Özkan ile yarışan Sezer Dirican, şeflerden en yüksek puanı alarak kupanın sahibi oldu. Sezer’in kariyeri, mutfak geçmişi ve şampiyonluğa götüren menüsü izleyicinin gündeminde yer alıyor.

SEZER DİRİCAN KİMDİR?

1995 doğumlu Sezer Dirica, 30 yaşında profesyonel bir şeftir. 7 yıldan fazla süredir gastronomi sektöründe aktif olarak çalışan Dirican, restoran mutfaklarında Chef de Partie (istasyon şefi) olarak görev aldı. Eğitimini farklı şehirlerde sürdürse de kariyerinin büyük bölümünü İstanbul’da sürdürdü.

MasterChef’e ilk kez 2024 sezonunda katılan Dirican, o dönemde üçlü düellolarda elenmişti. 2025 sezonunda yarışmaya yeniden katılarak dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Yıl boyunca hem teknik becerisi hem de sunum estetiğiyle şeflerden tam not aldı.

Sezer Dirican kimdir, aslen nereli? MasterChef şampiyonu oldu

SEZER DİRİCAN ASLEN NERELİ?

Sezer Dirican aslen Amasyalıdır. Dirican, kariyer basamaklarını farklı mutfaklarda deneyim kazanarak tırmandı. Küçük yaşlardan itibaren gastronomiye olan ilgisini profesyonel hayatına taşıdı.

İstanbul’da farklı restoranlarda çalışarak mutfak deneyimini geliştiren Dirican, özellikle deniz ürünleri ve modern Türk mutfağı yorumlarıyla dikkat çekti.

Sezer Dirican kimdir, aslen nereli? MasterChef şampiyonu oldu

MASTERCHEF 2025 ŞAMPİYONU SEZER'İN FİNAL MENÜSÜ

Sezer Dirican final gecesinde hem uluslararası mutfaktan hem de Türk mutfağından ilham alan özel tabaklar hazırladı. Bal kabağı ve levrek ağırlıklı imza tabağı, tabaktaki yüzde 80 oranında bal kabağı kullanımıyla şeflerden tam not aldı.

İmza tabağı öncesi başlangıç yemeği Çiğ Mi Köfte, ana yemeği Büyük İskender, tatlısı Nuh'un Tartini oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası