TV8 ekranlarında canlı yayınlanan MasterChef 2025 finalinde heyecan doruğa çıktı. Özkan ve Sezer arasında geçen nefes kesen mücadelede şeflerin puanlamasıyla şampiyonluk kupası sahibini buldu. Canlı yayında açıklanan sonuç, geceye damga vururken yarışmanın öne çıkan final detayları merak konusu oldu.

Uzun bir maratonun ardından MasterChef 2025’te finale kalan Özkan ve Sezer, hem Türkiye hem de dünya mutfağından yorumladıkları tabaklarla büyük finalde karşı karşıya geldi. Jüri şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun verdiği puanlar canlı yayında toplandı ve büyük ödülü kazanan isim belli oldu.

MASTERCHEF 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef 2025 sezonunun şampiyonu, canlı yayında açıklanan final puanlamasıyla Sezer oldu. Final gecesi boyunca yarışmacılar üç aşamalı menüler hazırladı. Türk mutfağı tabağıyla başlayan yarışmacılar, uluslararası menü ve imza tabağıyla mücadeleye devam etti.

Sezer, toplam 65 puan alarak kupanın sahibi olurken rakibi Özkan 63,5 puan ile sezonu ikinci sırada tamamladı. Sezer’in imza tabağında bal kabağı ve levrek odaklı dokunuşlarI dikkat çekti. Özellikle tabakta kullanılan dokular, şeflerden yüksek puan almasını sağladı.

MASTERCHEF’TE KUPAYI KİM ALDI?

Şeflerin puanları canlı yayında tek tek açıklandı. Yarışmanın ilk turunda iki finalist Türk mutfağı yorumlarıyla puan alırken eşit skorla başladılar. İkinci tur puanları zarf içinde saklandı ve canlı yayında açıklanarak nefesleri kesti.

Gecenin sonunda Sezer, aldığı yüksek puanlarla kupayı kaldırdı. Özkan da performansıyla büyük övgü topladı.

