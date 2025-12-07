MasterChef 2025 finalinin ardından Somer Şef canlı yayında “Altın Kupa” turnuvasının başlayacağını açıkladı. Geçmiş sezonların iddialı yarışmacıları ile bu yıl ceket alan finalistler, yeni kupanın sahibi olmak için yeniden tezgah başına geçecek. MasterChef All Star tadında geçecek "Altın Kupa" formatının detayları, ne zaman başlayacağı ve yarışmacıları açıklandı.

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye, 2025 şampiyonunun açıklanmasıyla sezona nokta koyarken program bu kez “Altın Kupa” heyecanıyla geri dönüyor. Somer Sivrioğlu’nun duyurusu sonrası yarışmacı kadrosu ve formatın içeriği sosyal medyada gündem oldu. Geçmiş sezonların unutulmaz isimleri ile son sezonda ceket alan yarışmacılar aynı sahnede yarışacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NEDİR?

MasterChef Altın Kupa, program tarihinin en güçlü ve en çok konuşulan yarışmacılarını aynı sezonda buluşturacak özel bir turnuva formatı olarak hazırlandı. Bu mini sezon, klasik yarışma formatının rekabetini sürdürürken aynı zamanda katılımcıların kariyerlerinin en iyi performanslarını sergilemelerini amaçlayacak. Yarışmacılar, MasterChef tarihinde “en iyi” olmanın simgesi kabul edilen Altın Kupa için mücadele edecek.

MasterChef Altın Kupa ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler? Somer Şef duyurdu

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef 2025’in hemen ardından ekrana gelecek Altın Kupa, 7 Aralık 2025 Pazar günü TV8 ekranında izleyiciyle buluşuyor. TV8 yayın akışını göre MasterChef All Star Altın Kupa programı saat 20.00'de başlayacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Altın Kupa’da önceki sezonların iddialı isimleri ile 2025’in ceketli dört yarışmacısı karşı karşıya gelecek. Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem gibi önceki sezonlarda öne çıkan yarışmacılar turnuvanın ana kadrosunda yer alıyor.

Bunun yanı sıra, 2025 sezonunda ceket kazanan son dört isim Çağatay, Özkan, Sezer ve Hakan da Altın Kupa’ya dahil edildi.

