Benin'de darbe girişimi haberleri gündeme gelirken Benin nerede, nüfusu ve resmi dini üzerine araştırmalar yoğunlaştı. Batı Afrika ülkesi Benin, konumu, demografik yapısı ve dini çeşitliliğiyle merak ediliyor. İşte Benin’in haritadaki yeri, güncel nüfusu ve dini yapısına dair bilmeniz gerekenler…

Batı Afrika’da yer alan Benin’in haritada tam olarak nerede olduğunu, nüfusu ve ülkede hangi dinlerin yaygın olduğunu merak ediliyor.

BENİN NEREDE?

Benin, Afrika kıtasının batısında, Gine Körfezi kıyısında yer alan bir ülke. Batısında Togo, doğusunda Nijerya, kuzeybatısında Burkina Faso, kuzeydoğusunda ise Nijer bulunuyor. Güneyde Atlas Okyanusu’na açılan dar bir kıyı şeridine sahip olan ülke, yaklaşık 112.622 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin yaklaşık yedide biri büyüklüğünde. Başkenti resmi olarak Porto-Novo olsa da hükümet binaları, liman ve ticaret hayatı büyük ölçüde Cotonou şehrinde yoğunlaşıyor.

Coğrafi olarak Benin, kıyıdaki alçak ve bataklık bölgeden, iç kesimlerdeki savanlara ve kuzeydeki hafif yükseltilere kadar uzanan bir hat üzerinde konumlanıyor. Ülke, iklim krizine hassas bir bölgede bulunuyor. Özellikle kıyı kesimleri deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonu gibi risklerle karşı karşıya. Buna karşın, tarım ve hayvancılığa elverişli geniş alanları sayesinde pamuk, palmiye yağı ve gıda üretimi, ekonominin temel dayanaklarını oluşturuyor.

Benin nerede, nüfusu kaç ve dini nedir?

BENİN NÜFUSU KAÇ?

Benin’in nüfusu, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların son verilerine göre yaklaşık 13-14 milyon arasında. 2020’li yıllar boyunca nüfus artış hızı görece yüksek seyrederken tahminler 2024 itibarıyla nüfusun 13 milyonu geçtiğini gösteriyor. Nüfusun önemli bir kısmı ülkenin güneyinde, özellikle Cotonou, Porto-Novo ve çevresindeki kıyı şeridinde yoğunlaşıyor.

Etnik açıdan bakıldığında Benin oldukça çeşitliliğe sahip. Fon, Yoruba, Bariba, Dendi ve birçok farklı yerel topluluk ülkenin demografik dokusunu oluşturuyor. Bu çeşitlilik, hem dillerde hem de dini pratiklerde kendini gösterirken genç nüfus oranı oldukça yüksek olan ülkede, kentlere göç, işsizlik, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konular da demografik gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

BENİN'İN RESMİ DİNİ İNANCI NEDİR?

Benin Anayasası’na göre ülkenin resmî bir dini yok. Devlet, kağıt üzerinde laik bir yapıya sahip. Ancak pratikte bakıldığında Hristiyanlık, ülkedeki en yaygın din konumunda. Farklı araştırmalara göre nüfusun yaklaşık yarısı Hristiyan; Katolikler, Protestanlardan oluşuyor.

Hristiyanlığın yanı sıra İslam da yaygın dinler arasında. Özellikle ülkenin kuzey ve bazı iç bölgelerinde Müslüman nüfus dikkat çekiyor. Çeşitli kaynaklar Müslüman oranını yaklaşık dörtte bir düzeyinde veriyor. Üçüncü önemli unsur ise Afrika’ya özgü geleneksel dinler ve özellikle Benin kökenli inançlar.

