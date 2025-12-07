Trendyol 1. Lig’de kritik mücadelede İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Çıkış arayan İstanbulspor, sahasında galibiyet hedeflerken Sivasspor deplasmanda üst üste ikinci zaferini kovalıyor. Maçın yayın bilgileri ve detaylar futbolseverlerin gündeminde.

Lige istediği başlangıcı yapamayan İstanbulspor, Barış Kanbak yönetiminde yeniden çıkış yakalama peşinde. Sarı-siyahlılar, taraftarı önünde 3 puanla moral bulmak isterken, geçen hafta galip gelen Sivasspor ise İstanbul deplasmanında seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında oynanacak İstanbulspor-Sivasspor karşılaşması, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Her iki takım da bu maçtan elde edeceği puanlarla ligde konumunu güçlendirmek istiyor.

İstanbulspor, iç sahadaki desteği arkasına alarak yeniden ivme kazanmak isterken Sivasspor ise deplasman başarısını iki maça çıkarmak için sahaya çıkacak. Mücadelenin hem alt sıraları hem de üst basamaklara yakınlaşma hedefi açısından yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

İstanbulspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranları üzerinden canlı izleyebilecek. Üç farklı platformdan yayınlanacak maç, geniş erişim sayesinde sporseverlerin yakından takip edeceği karşılaşmalardan biri olacak.

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

