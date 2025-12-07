Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Selçuk İnan ile yükselişe geçen Kocaelispor, sahasında üç puan ararken Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise çıkış arıyor. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri merak konusu oldu.

Ligde son haftalarda önemli puanlar alan Kocaelispor, seyircisi önünde kazanarak üst sıralar için iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktörlük değişimine giden Kasımpaşa ise Emre Belözoğlu ile toparlanarak puan tablosunda tırmanış arayışına girmek istiyor.

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 15. haftasının dikkat çeken maçlarından biri olan Kocaelispor-Kasımpaşa karşılaşması 7 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Turka Kocaeli Stadı’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç öncesinde Kocaelispor’un 18 puanla 8. sırada, Kasımpaşa’nın ise 13 puanla 14. sırada bulunması mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor.

Kocaelispor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri!

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Kocaelispor son 7 maçta aldığı 5 galibiyetle form grafiğini yükseltti. Ev sahibi ekip bu performansını devam ettirip üst sıralardaki rakipleriyle aradaki farkı kapatmak istiyor. Kasımpaşa ise teknik direktör değişikliğinin ardından puan kayıplarına son vererek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Kocaelispor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri!

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Linetty, Can, Tayfur, Churlinov, Serdar.

Karagümrük: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Fall, Cem, Ben Ouannes, Diabate, Gueye.

Haberle İlgili Daha Fazlası