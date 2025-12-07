Süper Lig’de ara transfer heyecanı için geri sayım başladı. Takımların kadrolarını güçlendireceği 2026 ara transfer dönemi, TFF tarafından açıklanan takvim doğrultusunda başlayacak. Hangi tarihler arasında transfer yapılabileceği, kulüplerin kadro planlamalarında kritik rol oynayacak. İşte 2025-2026 ara transfer sürecine dair merak edilen tarihler…

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig ekipleri gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar eksik bölgelerini tamamlamak isterken düşme hattındaki ekipler de kadrolarını güçlendirerek çıkış arayacak. TFF’nin resmi açıklamasına göre 2025-2026 sezonunda ara transfer sürecinin ne zaman başlayacağı netleşti.

2026 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF’nin 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre 2025-2026 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2026’da başlayacak.

Kulüpler bu süreçte eksik bölgelerine takviye yapabilecek ve kiralık oyuncular için de geçiş trafiği hız kazanacak. Özellikle sezonun ilk yarısındaki performanslara göre belirlenen transfer politikaları, bu dönemde büyük önem taşıyacak.

Transfer dönemi A takım transferlerinin yanı sıra altyapı planlamalarını da doğrudan etkiliyor. Genç oyuncuların profesyonel sözleşmeleri, kiralık anlaşmalar ve yabancı oyuncu kontenjanı düzenlemeleri bu dönemde kulüplerin stratejik hamlelerinin merkezinde yer alacak.

2026 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

2025-2026 SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Yaklaşık 36 gün sürecek bu süreç, sezon ortasında en yoğun hareketliliğin yaşanacağı dönem olarak görülüyor. Kulüpler hem bonservisli hem kiralık futbolcu transferi yapabilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİCEK?

Süper Lig’de ara transfer dönemi 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Profesyonel futbolcular, altyapı lisansına sahip genç oyuncular ve yabancı oyuncular bu dönemde transfer edilebilir. Kiralık anlaşmalarda da süre bu takvime bağlıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası