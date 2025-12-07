7 Aralık 2025 Pazar günü sınav heyecanı Türkiye genelinde sürüyor. Okulların önünde hareketlilik yaşanırken hangi sınavın yapıldığı, sınav başlangıç ve bitişl saatleri merak ediliyor. Üniversite öğrencileri, kamu personeli adayları ve mesleki yeterlilik sınavlarına katılan binlerce kişi bugün sınav salonlarında ter döküyor.

Hafta sonu gerçekleştirilen sınavlar, farklı yaş gruplarını ve meslek alanlarını kapsıyor. Yılın son ayı yaklaşırken ÖSYM, AÖF ve mesleki yeterlilik sınavları gündemin merkezinde yer aldı. Bugün uygulanacak sınavların saatleri ve kapsamı öğrenci ve adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

BUGÜN SINAV VAR MI, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

7 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye genelinde birden fazla sınav yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları bugün ikinci gününde gerçekleştiriliyor. AÖF sınavları sabah oturumu saat 09.30, öğleden sonra oturumu ise 14.00’te uygulanacak. Oturumlar genel olarak 2 saat sürürken sınav salonlarından çıkışların ilk 30 dakikadan önce yapılması yasak.

Bugün sınav var mı, saat kaçta bitiyor? 7 Aralık sınav takvimi

ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) iki oturum şeklinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu, saat 10.15'te başlayacak, 135 dakika sürecek ve 12.30'da sona erecek ilk oturum Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında yapılacak.

Sınavın ikinci oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Saat 16.45'te sona erecek ikinci oturum Maliye ve İktisat alanlarında yapılacak. Adaylar, ilk oturumda saat 10.00'dan, ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İSG ise pazar saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 75 dakika sürecek sınav, 11.30'da sona erecek.

Bugün sınav var mı, saat kaçta bitiyor? 7 Aralık sınav takvimi

7 ARALIK PAZAR HANGİ SINAVLAR VAR?

AÖF güz dönemi vize sınavları bu hafta sonu iki oturum halinde yapılıyor. Üniversite öğrencileri için kritik önem taşıyan sınavda derslerin yarıyıl notları belirlenirken yüz binlerce öğrenci hem sabah hem öğlen oturumlarında sınav salonlarına giriş yapıyor. 2025/İSG sınavında adaylar iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ile iş yeri hekimliği alanlarında yeterlilik kazanmak amacıyla ter döküyor. 2025-CBRY, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev almak isteyen raportör yardımcıları için yapılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası