İtalya Serie A’da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Napoli ile Juventus arasında oynanacak. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip, kritik maçta sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde yayın bilgisi, maç saati ve genç yıldız Kenan Yıldız’ın kadro durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Napoli, son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Juventus ise hafta arası oynanan kupa maçında kazandığı galibiyetin moralini sahaya taşımaya hazırlanıyor. İki ekip arasında oynanan son karşılaşmalarda üstünlük kurmakta zorlanan Juventus, bu kez sahadan galip ayrılmak için sahaya çıkacak.

NAPOLİ - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli ile Juventus, İtalya Serie A’nın 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, bu akşam İtalya’da Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 22.45’te başlayacak. Maç öncesinde her iki takım da puan tablosunda kritik bir konumda bulunuyor.

Napoli - Juventus maçı hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

NAPOLİ - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Napoli - Juventus karşılaşması futbolseverler tarafından canlı yayın seçenekleriyle takip edilebilecek. Dev maç S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca dijital platformlar üzerinden S Sport abonelik sistemiyle karşılaşmaya erişim sağlanabiliyor.

Napoli, 28 puanla haftaya 3. sırada giriş yaparken, Juventus 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Napoli, bu karşılaşma ile serisini sürdürmeyi hedefliyor. Juventus ise ligde son dönemde dalgalı bir performans sergilese de güçlü rakibi karşısında kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

KENAN YILDIZ İLK 11’DE OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın kadro durumu da maç öncesinde futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Güncellenen kadro listesine göre Kenan Yıldız, karşılaşmada ilk 11’de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Antonio Conte’nin genç oyuncuya önemli maçta forma vermesi bekleniyor.

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Hücum hattında aktif rol üstlenen milli oyuncu, Napoli karşısındaki maçta takım adına önemli bir koz olabilir.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Napoli: Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Eljif Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Lang, Höjlund.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.

