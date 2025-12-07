NBA’de Houston Rockets’ın Phoenix Suns karşısında aldığı galibiyette milli basketbolcu Alperen Şengün sahada yer almadı. Şengün’ün yokluğunun nedeni merak edilirken kulüpten dikkat çeken açıklama geldi.

NBA’de son dönemin formda takımlarından Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns’ı 117-98 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ancak karşılaşmada milli temsilcimiz Alperen Şengün’ün kadroda yer almaması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun neden oynamadığı sosyal medyada gündem olurken Rockets cephesinden durumla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN OYNAMADI?

Houston Rockets, Phoenix Suns karşısında aldığı 117-98’lik galibiyette Alperen Şengün’ü kadroda kullanamadı. Takımın resmi açıklamasına göre milli basketbolcu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle son iki gündür antrenmanlara katılamıyor. Şengün’ün rahatsızlığının ilk olarak Sacramento Kings maçının ardından ortaya çıktığı belirtildi.

Alperen Şengün neden oynamadı? Phoenix Suns - Houston Rockets maçında yoktu

ALPEREN ŞENGÜN HOUSTON ROCKETS MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Son dönemde üst üste maçlara çıkan Houston Rockets’ta Şengün’ün durumunun hastalık kaynaklı olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada milli oyuncunun hastalık nedeniyle üst üste ikinci kez forma giyemediği paylaşıldı. Alperen Şengün, bu sezon ilk kez üst üste maç kaçırmış oldu.

