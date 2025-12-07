Star TV’nin iddialı yapımı Çarpıntı, beklenmedik bir kararla ekran yolculuğunu noktalıyor. 7 Aralık Pazar günü 13. bölümüyle ekrana gelen dizinin başrollerinde Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin yer alıyordu. Öte yandan Çarpıntı dizisi final kararının nedeni izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert’in başrollerinde yer aldığı Çarpıntı dizisi, yayın hayatına hızlı başlamış ancak son dönemlerde bekleneni alamamıştı.

ÇARPINTI NEDEN FİNAL YAPTI?

Çarpıntı dizisinin final kararı, dizinin son haftalarda yaşadığı ciddi reyting düşüşüyle geldi. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde beklentinin altında kalan sonuçlar, yapım ekibinin maliyet-reyting dengesini tekrar değerlendirmesine neden oldu. 12. bölüm reytingleri, dizinin toparlanma ihtimalini de önemli ölçüde zayıflattı.

Düşen performans sonrası kanal ile yapım şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda dizinin yayından kaldırılmasına karar verildi.

Çarpıntı neden final yaptı? Sebebi ortaya çıktı!

ÇARPINTI BİTTİ Mİ, KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPTI?

Çarpıntı dizisi final kararını açıklamasının ardından 7 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Bu kararla birlikte yapımın kısa soluklu yolculuğu tamamlanmış oldu. Dizinin son bölümünün nasıl kapanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Final bölümü izleyicilere hem cevapsız kalan soruların çözümünü hem de karakterlerin akıbetine dair son detayları sunacak.

Çarpıntı neden final yaptı? Sebebi ortaya çıktı!

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI

Lizge Cömert (Aslı Güneş), Kerem Bürsin (Aras Alkan), Deniz Çakır (Hülya Güneş), Sibel Taşçıoğlu (Tülin Alkan), Helin Elveren (Sezin), Mehmet Fatih Obuz (Murat), Gürberk Polat (Emre), Pınar Çağlar Gençtürk, Reşit Berker Enhoş (Cahit), Ogün Kaptanoğlu (Selim), Şerif Sezer, Okan Çabalar, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Işıl Dayıoğlu.

Haberle İlgili Daha Fazlası