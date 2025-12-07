Son dönemde TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz ile yeniden gündeme gelen Ulaş Tuna Astepe, özel hayatı ve kariyeriyle araştırma konusu oldu. Hayranları, başarılı oyuncunun evli olup olmadığını ve hayatına dair merak edilen diğer detayları araştırıyor.

Türk televizyon ve sinema dünyasının güçlü yüzlerinden biri olan Ulaş Tuna Astepe, son yıllarda başrol performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Kariyer basamaklarını tiyatrodan televizyona uzanan bir süreçle çıkan oyuncu son projesi Taşacak Bu Deniz ile dikkat çekiyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

5 Mayıs 1988 yılında İzmit’te doğan Ulaş Tuna Astepe, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Oyuncunun kamuoyuna yansıyan evlilik bilgisi bulunmuyor.

Özel hayatını röportajlarında da mümkün olduğunca gizli tutan oyuncunun bilinen kadarıyla çocuğu bulunmuyor.

İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamlayan Astepe, liseyi İstanbul Erkek Yatılı Lisesinde yatılı olarak okudu. Ardından üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı.

ULAŞ TUNA ASTAPE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Diziler:

Karadayı - 2012-2015

Analar ve Anneler - 2015

Rüya - 2017

Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - 2021-2022

Hayat Bugün - 2022

İlk ve Son - 2024 (İnternet dizisi)

Çift Kişilik Oda - 2025

Taşacak Bu Deniz - 2025-günümüz

Filmler:

Üniversiteli - 2010 (Kısa film)

Zayiat - 2013 (Kısa film)

Meşakkat ve Karısı - 2013 (Kısa film)

Balık Havuzu - 2015 (Kısa film)

Körfez - 2017 (Sinema filmi)

Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi - 2020 (Kısa film)

