Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi kısa sürdü. Sezon başında büyük umutlarla göreve gelen genç teknik adam, istifa kararı aldığını açıkladı. Volkan Demirel'in istifa nedeni araştırılıyor.

Kırmızı siyahlı ekipte başkanlık seçimi süreci ve kulüp içindeki tartışmalar, teknik heyetin çalışma ortamını doğrudan etkiledi. Eski başkan Mehmet Kaya ile yakınlığı bilinen Demirel’in istifa ettiği öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Volkan Demirel’in istifasının nedenleri arasında Gençlerbirliği’nde yönetimsel belirsizlik ve kulüp içinde yaşanan kriz ortamı olduğu tahmin ediliyor. Kulübün yönetim yapısına dair gelişmelerin ardından Demirel'in “Mehmet Kaya varsa ben de varım, yoksa yokum” dediği öğrenildi.

Volkan Demirel neden istifa etti? Gençlerbirliği teknik direktörüydü

VOLKAN DEMİREL GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN AYRILDI MI?

Volkan Demirel, yaptığı açıklamayla Gençlerbirliği teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Demirel, kırmızı siyahlı ekibin başında çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.

VOLKAN DEMİREL TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Volkan Demirel, futbolculuğu bıraktıktan sonra 2019 yılında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yaparak teknik kariyerine başladı. 2021’de Fatih Karagümrük’ün başına geçerek ilk kez teknik direktörlük görevini üstlendi. Ardından Hatayspor ve Bodrum FK’da görev yaptı. Özellikle deprem döneminde Hatayspor ile aldığı sorumluluk kamuoyunda geniş destek gördü.

28 Ekim 2025 yılında Gençlerbirliği ile anlaşan Demirel, Ankara ekibiyle kısa bir dönem geçirdi. Fakat kulübün yönetim krizi nedeniyle görevinden ayrıldı. Teknik direktörlük kariyerinde farklı lig seviyelerinde görev alması, deneyimini artıran bir süreç oldu. Yeni takımının hangi kulüp olacağı, önümüzdeki dönemlerde netleşecek.

