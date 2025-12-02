Türkiye Gazetesi
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'nden 5 gollü galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği, 1. Lig ekibi Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gençlerbirliği, deplasmanda 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.
SAKARYA'DA 5 GOLLÜ GALİBİYET
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi Gençlerbirliği, 5-0'lık skorla kazandı.
Gençlerbirliği'ne turu getiren golleri 70. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu, 75 ve 83. dakikalarda Dilhan Demir, 87. dakikada Samed Onur ve 90+3. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.
GENÇLERBİRLİĞİ GRUP AŞAMASINA KALDI
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Sakaryaspor ise kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
