Rizespor yarım düzine gol attı, bir üst tura çıktı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 1. Lig takımlarından Pendikspor’u 6-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Pendikspor’u konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Rizespor, 6-1'lik skorla kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Samet Akaydin, Mithat Pala, V. Mihaila, I. Olawoyin, L. Augusto ve Taha Şahin kaydetti. Pendikspor'un tek golü J Clarke-Harris'ten geldi.
Yeşil-mavililer bu sonuçla adını grup aşamasına yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Mithat Pala’nın ceza sahasına çıkardığı ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samet Akaydin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hojer’in pasında Olawoyin’i geçen topa Mithat’ın sağ taraftan dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
32. dakikada sağ taraftan Samet’ten gelen pasta topu sola doğru süren Valentin Mihaila, altıpasa yakın bölgeden vuruşunu gerçekleştirdi ve topu filelere gönderdi. 3-0
48. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Alikulov’un pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Olawoin’in rakibini geçerek gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0
50. dakikada Mithat Pala’nın pasında topla buluşan Augusto’nun ilerleyerek gerçekleştirdiği vuruşunda top filelerle buluştu. 5-0
83. dakikada sol kanattan ilerleyen Mithat Pala’nın ceza sahasına gönderdiği pasında vuruşunu gerçekleştiren Taha Şahin’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0
88. dakikada gelişen Pendikspor atağında kaleciden seken topa bekletmeden vuruşunu yapan Jonson Clarke-Harris’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-1