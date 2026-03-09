Pakistan’da Orta Doğu’daki çatışmaların yol açtığı küresel yakıt krizine karşı tasarruf önlemleri alındı. Başbakan Şahbaz Şerif, tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Resmi araç ödenekleri kesilecek, kamu personelinin yarısı evden çalışacak.

Orta Doğu’daki ABD, İsrail ve İran geriliminin tetiklediği küresel yakıt sıkıntısı, Pakistan’daki eğitimi de durma noktasına getirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, halkın üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıkladı.

Şerif, tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. İki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 oranında kesileceğini belirten Şerif, ambulansların bu kesintiden muaf olduğunu açıkladı.

RESMİ ARAÇLARIN YÜZDE 60'I KULLANILMAYACAK

İki ay boyunca tüm resmi araçların yüzde 60’ının kullanılmayacağını belirten Şerif, kabine üyelerinin bu sürede maaş almayacağını ifade etti.

Temel hizmetler dışında kamu ve özel sektör personelinin yüzde 50'sinin evden çalışacağını aktaran Şerif, ofislerin haftada sadece dört gün açık olacağını ancak bu kuraldan bankaların muaf olduğunu belirtti.



