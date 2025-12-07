Survivor 2026 için geri sayım başladı. Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek yeni sezon için kadro açıklanmaya devam ediyor. Yarışmanın başlangıç tarihi hakkında resmi duyuru beklenirken açıklanan yarışmacılar gündeme gelmeye devam ediyor.

TV8 ekranlarının popüler yarışması Survivor, yeni sezonuyla 2026 yılında izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyurular, yeni sezona dair merakı daha da artırdı. Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda yer alacak isimler tek tek açıklanırken Survivor 2026 ne zaman başlıyor merak konusu.

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2026’nın başlangıç tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki yayın akışı incelendiğinde, yarışmanın MasterChef finalinin ardından kısa bir süre sonra başladığı görülüyor. Bu nedenle Survivor 2026’nın Ocak ayının ilk haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor. Programın yayın günü ve detaylarının, yeni hafta içinde netleşmesi öngörülüyor.

Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Yarışmacılar açıklandı!

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2026 yarışmacı kadrosu Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Şu ana kadar 9 yarışmacı netleşti. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yer alacak bu isimler, hem spor geçmişleri hem de televizyon dünyasındaki bilinirlikleriyle dikkat çekiyor. Kadronun tamamının kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSU

Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Meryem Boz ve Seren Ay Çetin isimleri açıklandı.

SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Kadroda açıklanan isimler arasında, Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt ve Nisanur Güler bulunuyor.

