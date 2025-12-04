Survivor 2026 için geri sayım hızlanırken yarışmanın merakla beklenen kadrosu adım adım netleşmeye başladı. Yapımcı Acun Ilıcalı’nın sosyal medya duyuruları sonrasında hem Ünlüler takımında yer alacak isimler hem de Gönüllüler ekibine dahil olan yarışmacılar büyük ilgi topladı. Survivor 2026 kadrosu belli oldu mu, Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var, Survivor 2026 ne zaman başlayacak sorgulanıyor.

Survivor 2026 için geri sayım devam ederken yarışmanın merakla beklenen kadrosu artık netleşmeye başladı. Yapımcı Acun Ilıcalı’nın peş peşe yaptığı duyurularla hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı kamuoyuyla paylaşılırken, yeni sezonun oldukça iddialı bir kadro ile ekrana gelmesi bekleniyor.

Yeni sezonda Ünlüler takımında müzik, spor ve televizyon dünyasından tanınan güçlü isimler yer alıyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Serhan Onat, Meryem Boz, Mert Nobre, Seren Ay Çetin, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi dikkat çeken isimler kadronun öne çıkan yarışmacıları arasında bulunuyor.

Gönüllüler takımı ise açıklanan kadın ve erkek yarışmacılarla birlikte tamamen şekillendi. Sude Demir, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Başak Cücü ve Nisanur Güler kadın yarışmacılar arasında yer alırken, Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam ve Ramazan Sarı erkek kadrosunu oluşturuyor.

SURVIVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun başlangıç tarihi için gözler TV8’e çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda yarışma genellikle Ocak ayının ilk günlerinde yayın hayatına başlarken, Survivor 2026’nın da yine Ocak ayı içinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Resmi tarih henüz duyurulmadı ama çok yakında ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

