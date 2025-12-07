Formula 1’de 2025 sezonu Abu Dabi Grand Prix’siyle tamamlanıyor. Yas Marina’daki büyük final, pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu belirleyecek. Abu Dabi GP saat kaçta, hangi kanalda ve sıralamadaki son durum merak ediliyor.

Motor sporları dünyasının en prestijli organizasyonu Formula 1, 2025 sezonunun son yarışını Abu Dabi’de koşacak. Yas Marina pistinde gerçekleşecek sezon finali, şampiyonluk hesaplarını belirleyecek. Takımlar için kritik puan mücadeleleri, pilotlar içinse tarihe geçme fırsatı sunan yarış yaklaşırken gözler yayın saatlerinde ve sıralama turu sonuçlarında.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Abu Dabi Grand Prix’si, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Türkiye’de F1 heyecanı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışseverler ayrıca, resmi yayın platformu F1 TV üzerinden antrenmanlardan sıralama turlarına kadar tüm seansları izleyebilecek.

Yas Marina pistinde koşulacak yarış, 5.281 kilometrelik parkurda toplam 57 tur üzerinden tamamlanacak. Teknik virajlar ve uzun düzlükler nedeniyle pilotlar hem strateji hem de hız anlamında zorlu bir sınav verecek.

Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dabi GP yarış programı

F1 ABU DABİ GP YARIŞ PROGRAMI

Abu Dabi GP hafta sonu programı 5-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İlk gün antrenman turlarıyla başlayan süreç, cumartesi günü sıralama turlarıyla devam etti. 7 Aralık Pazar günü saat 16.00’da başlayacak yarış ile sezon resmen noktalanacak.

Hafta sonunun en ilgi çekici seansı olan sıralama turları, final yarışındaki yerleşimi belirledi.

Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dabi GP yarış programı

SIRALAMA NASIL?

Abu Dabi’de yapılan sıralama turlarının galibi Max Verstappen oldu. Red Bull pilotu, 1:22.207’lik derecesiyle pole pozisyonunu aldı. McLaren’dan Lando Norris, sadece 0.201 saniye farkla ikinci sırada yer aldı. Genç yıldız Oscar Piastri ise üçüncülük koltuğuna yerleşti.

Haberle İlgili Daha Fazlası