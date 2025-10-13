Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
26 Ekim'de saatler geri alınacak mı? 2025 yaz saati kış saati uygulaması son durum

- Güncelleme:
Sonbaharın gelişiyle birlikte “Saatler geri alınacak mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkeleri kış saati hazırlığına başlarken, Türkiye’de durum farklı. 26 Ekim'de saatler geri alınacak mı araştırılırken kış saati uygulamasına dair detaylar merak ediliyor.

Günlerin kısalması ve havaların erken kararmasıyla birlikte vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor.

26 EKİM’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de saatler geri alınmayacak. 2016 yılından bu yana yürürlükte olan kalıcı yaz saati uygulaması devam ediyor. Yani Türkiye, tüm yıl boyunca aynı saat dilimini kullanmayı sürdürecek.

Avrupa’da ise bu yıl kış saati uygulaması 26 Ekim Pazar gecesi saatler 03.00’te bir saat geri alınmasıyla başlıyor.. Böylece Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı 1 saat daha artacak. 

26 Ekim'de saatler geri alınacak mı? 2025 yaz saati kış saati uygulaması son durum - 1. Resim

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

Kış saati uygulaması 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırıldı. Bu karar doğrultusunda 30 Ekim 2016’da saatlerin geri alınması durduruldu ve Türkiye’de yaz saati kalıcı hale getirildi.

O tarihten bu yana Türkiye sabit olarak UTC+3 saat dilimini kullanıyor. Kararın gerekçesi, gün ışığından daha uzun süre yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak olarak açıklandı. Uygulama hala geçerliliğini koruyor.

26 Ekim'de saatler geri alınacak mı? 2025 yaz saati kış saati uygulaması son durum - 2. Resim

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle birlikte saatlerin bir saat geri alınması işlemidir. Bu düzenleme, sabah saatlerinde gün ışığından daha fazla yararlanmayı ve enerji tasarrufu sağlamayı amaçlar.

Kış saati uygulamasıyla birlikte sabahlar daha erken aydınlanırken, akşamlar daha erken kararmaya başlar. Avrupa ve Amerika gibi birçok ülkede bu sistem her yıl düzenli olarak uygulanıyor. Türkiye ise 2016 yılında aldığı kararla bu uygulamayı sonlandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

