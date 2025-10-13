Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu, cezası nedir gibi soruların cevapları netlik kazandı. Bakan Uraloğlu kış lastiği uygulaması hakkında yapılan değişiklikleri duyurdu.

KAR LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl 15 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2026 tarihinde sona ereceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

Bakan Uraloğlu, yapılan değişikliğin “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımölanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve yük taşıyan araçlar için geçerli olduğunu ifade etti. Ayrıca özel araç sahiplerinin de can güvenliği için bu dönemde kış lastiği takmalarını tavsiye etti. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinin yol tutuşunu artırarak kazaları önlemede önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Valiliklerin, il sınırları içinde hava koşullarına göre uygulama tarihlerini birer ay öne çekme veya uzatma yetkisine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, sürücülere duyuruları dikkatle takip etme çağrısında bulundu.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması yalnızca ticari araçları kapsıyor. Taksi, kamyon, otobüs, kamyonet, çekici ve tanker gibi ticari taşıtların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması mecburi. Hususi otomobiller için ise yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında kış lastiği kullanılması güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tüm dingilleri üzerindeki lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin dört lastiğinin; ayrıca yolda değiştirilmesi gereken lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması gerektiğini vurguladı. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçerli sayılıyor.

Uraloğlu ayrıca, araçlarda patinaj zinciri, takoz ve çekme halatı gibi donanımların da bulundurulması gerektiğini belirterek ekipmanların güvenli yolculuk çin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI?

2025 yılı için kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde yalnızca lastiğin takılı olup olmadığı değil, teknik özelliklerinin uygunluğu da kontrol edilecek.

Kural gereği, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde lastik diş derinliğinin en az 4 milimetre, kamyonet, minibüs ve otomobillerde ise en az 1,6 milimetre olması gerekiyor. Ayrıca lastiklerin üzerinde M+S (Mud and Snow) ibaresi veya kar tanesi simgesi bulunması şartı aranıyor.