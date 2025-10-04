Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kış lastiği takma zorunluluğu 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

1 Aralık - 1 Nisan arasında yapılan zorunlu kış lastiği uygulaması için yeni tarihler 15 Kasım - 15 Nisan olarak belirlendi. Yeni düzenlemeyle 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkmış oldu

Kış lastiği yolcu ve eşya taşınmasında kullanılan araçlar için zorunlu.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 5 BİN 856 TL

Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesiliyor ve aracın yola devam etmesine izin verilmiyor. 

