Erdoğan: Gazze'de işimiz yeni başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. 13 milyar 514 milyon TL değerinde 130 projenin toplu açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, “23 yılda Trabzon’a yaptığımız toplam yatırım 540 milyar lirayı buldu. Şu müjdeyi de vereyim; Trabzon havalimanının ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3 Havalimanı’mızı Trabzon’a inşa edeceğiz” dedi.

ÇOCUKLAR GÜLÜYORLAR

Konuşmasında Gazze’ye ayrı bir yer açan Erdoğan, şunları söyledi: “Gazze’de kalıcı huzura giden ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa gönülleri yaralı da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Elhamdülillah çocukların yüzleri gülüyor. Ancak Ateşkes anlaşması ile elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir.”

GAZZE’NİN YÜZDE 85’İ YOK

“Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail’in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkinci olarak Gazze’nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail Gazze’nin yüzde 85’ini yaşanmaz hâle getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı, okulları hastaneleri camileri bombaladı. Altyapı namına Gazze’de bir şey bırakmadı.”

ARTIK AYAKLARINA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa ziyaretinde yaptığı açıklamalara değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı. Batılı basın kuruluşlarına Türkiye’yi şikâyet ediyor sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileriye götürdüler artık onların gelmesini beklemiyorlar ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar.”

KOLTUĞA HÜRMET ET BARİ

“Son 2 yılda Gazze’ye yüz bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail ile ticareti 1,5 yıl önce kesmiş, Gazze’nin tüm dünyada sesi nefesi olmuş ama ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye’nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek yerine kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Buradan CHP genel başkanına sormak lazım hadi kendine saygın yok işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok. Diyet borcunu ödemek için Türkiye demokrasisini yabancı dostlarına kötülerken hiç mi utanmıyorsun. Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor en azından zarar verme.”