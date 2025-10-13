Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Ankaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Ankaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı
Ankara’nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları sebebi ile bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili açıklama geldi, vatandaşlara toplu taşıma araçlarının kullanmaları tavsiye edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden açıklamaya göre, saat 08.30’dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

İhtiyaç halinde ayrıca; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı–Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI TERCİH EDİN" TAVSİYESİ

Yetkililer, kutlamalara katılacak vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

