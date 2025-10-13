Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kılıçdaroğlu’nun adamları kazandı! Ankara’ya atadığı başkanlar koltuğunu koruyor

Kılıçdaroğlu’nun adamları kazandı! Ankara’ya atadığı başkanlar koltuğunu koruyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’nun adamları kazandı! Ankara’ya atadığı başkanlar koltuğunu koruyor
CHP, Kılıçdaroğlu, Kurultay, Ankara, Değişim, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’de şaibeli kurultay davası gölgesinde olağan kurultay takvimi işliyor. İlçe kongrelerinde değişim sınırlı kaldı. Ankara’nın 25 ilçesinin 5’inde ilçe başkanı değişti. Kılıçdaroğlu’nun seçtiği isimler koltuğunu korudu.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’de 24 Ekim’de görülecek şaibeli kurultay davası gölgesinde 39. Olağan Kurultay takvimi işliyor. Mahalle delegelerinin seçimi ve ilçe kongrelerinin ardından sıra il kongrelerine geldi. Seçimlere katılım yüzde 40-50 oranında kalırken, bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek il kongrelerinin ardından 39. Olağan Kurultay yapılacak.

Kongrelerin parolası ‘değişim’ olurken, Ankara’daki değişim sınırlı kaldı. Başkentin 25 ilçesinin yalnızca 5’inde ilçe başkanı değişti. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilen 20 ilçe başkanı koltuğunu korudu.

Keçiören, Kahramankazan ve Elmadağ’da mevcut başkanlar yeniden aday olmadığı için değişim yaşanırken, Ayaş’taki iki adaylı kongrede mevcut başkan seçimi kaybetti. Çankaya’da ise bir süre önce Genel Merkez tarafından ilçe başkanı olarak atanan Ali Balta tek aday olarak yeni başkan seçildi.

Öte yandan, cumartesi günü gerçekleştirilecek Ankara il kongresinde, 38. Olağan Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen mevcut başkan Ümit Erkol da tek aday olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İmamoğlu’nun Nobel’lik rezaletine CHP de kızdı! İsrail destekçisine kimse sahip çıkmadıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği sol bek belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmamoğlu’nun Nobel’lik rezaletine CHP de kızdı! İsrail destekçisine kimse sahip çıkmadı - Gündemİmamoğlu’nun Nobel’lik rezaletine CHP de kızdı!Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! SDG'ye taviz yok, kırmızı çizgimiz 10 Mart imzası - GündemSDG'ye taviz yok, kırmızı çizgimiz 10 Mart imzasıÇocukları dijitalde bekleyen sinsi tehlike! Uygunsuz içerikler yüzde 70’e tırmandı - Gündem'Sosyal' felaket! Çocuklar tehlike altındaCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek - GündemCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecekAladağlar'da zamana karşı yarış! Tipide kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı - GündemAladağlar'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldıErzurum'da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazası - GündemAnahtar Parti konvoyunda trafik kazası!
Sonraki Haber Yükleniyor...