Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı&#039;na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Arap Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim’de Mısır Arap Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Memphis Depay şov yaptı, Hollanda farka gitti
