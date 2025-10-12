Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ne yardım tırlarının girişine yeniden izin verildi. İsrail’in iki yıl süren saldırılarıyla yıkıma uğrayan bölgeye her gün 600 tır insani yardım ulaştırılması bekleniyor.
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girmeye başladığı belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı.
Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.
İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Türkiye Gazetesi