Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı

Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı
Gazze, Ateşkes, İsrail, Hamas, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ne yardım tırlarının girişine yeniden izin verildi. İsrail’in iki yıl süren saldırılarıyla yıkıma uğrayan bölgeye her gün 600 tır insani yardım ulaştırılması bekleniyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girmeye başladığı belirtildi.

Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı - 1. Resim

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı.

Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı - 2. Resim

Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı - 3. Resim

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı - 4. Resim

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı - 5. Resim

İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.

Umut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Zelenskiy ile Trump'tan üst üste görüşmeler! "Son derece verimliydi"Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
24 il için sağanak yağış alarmı! Meteoroloji ve Bakanlık’tan art arda uyarılar - Gündem24 il için sağanak yağış alarmı!İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Orhan Şen "Uzun sürecek gibi" dedi, tarih verdi - Gündemİstanbul'a kar ne zaman yağacak?Kış erken geldi, lapa lapa kar yağdı! Beyaz örtü İstanbul'un yanı başında - GündemKış erken geldi, lapa lapa kar yağdıBakan Kurum 'TOKİ yaparsa, işte böyle yapar" deyip paylaştı! Üsküdar'daki Özevim Sitesi yeniden doğdu - Gündem'TOKİ yaparsa, işte böyle yapar" deyip paylaştı!Ümraniye'de sokak ortasında dehşet: Silah zoruyla kaçırıp darbettiler - GündemSilah zoruyla kaçırıp darbettilerİzmir'de kooperatif mağdurlarının 'canına tak etti': Belediye sorumluluk alsın - Gündemİzmir'de kooperatif mağdurlarının 'canına tak etti': Belediye sorumluluk alsın
Sonraki Haber Yükleniyor...