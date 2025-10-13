Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Memphis Depay şov yaptı, Hollanda farka gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Hollanda, Memphis Depay'ın bir gol ve iki asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Finlandiya'yı 4-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla başladı. Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

DEPAY'IN TARİHİ MAÇI

Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, bir gol ve iki asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncusu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.

FAROE, ÇEKYA'YI DEVİRDİ

L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

SZYMANSKI'DEN BİR GOL VE BİR ASİST

G Grubu'nda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2-0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski'den geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İskoçya-Belarus: 2-1

Danimarka-Yunanistan: 3-1

G Grubu:

Hollanda-Finlandiya: 4-0

Litvanya-Polonya: 0-2

H Grubu:

Romanya-Avusturya: 1-0

San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

L Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 2-1

Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

