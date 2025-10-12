Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sebastian Szymanski kaleciyi kornerden avladı! İzleyenler gözlerine inanamadı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Litvanya'ya konuk olan Polonya'da Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, korner atışından enfes bir gole imza atarak milli takım kariyerinde altıncı golünü kaydetti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Litvanya'ya ile deplasmanda karşılaşan Polonya'da Fenerbahçeli yıldız Sebastian Szymanki, kornerden harika bir gole imza attı. 

SZYMANSKI'DEN ENFES GOL

Darius ve Girėnas Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 15. dakikasında kullandığı korner atışında harika bir gol attı. 

DİREKT KALEYE GÖNDERDİ

Kazanılan korner atışında topun başına geçen Fenerbahçeli yıldız, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi ve Litvanya kalecisi Svedkauskas'ı avlayarak enfes bir gole imza attı.

Sebastian Szymanski kaleciyi kornerden avladı! İzleyenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

MİLLİ TAKIMDA ALTINCI GOL

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Litvanya’ya kornerden attığı golle milli formayla çıktığı 50. maçında 6. golünü kaydetti.

