Faroe Adaları'ndan sürpriz bir galibiyet daha: Çekler şokta, Fatih Terim detayı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları, konuk ettiği Çekya'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Torsvollur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2 golle kazanan ev sahibi Faroe Adaları, üst üste ikinci galibiyetini elde eti.

Faroe Adaları'nın galibiyet gollerini 67. dakikada Hanus Sørensen ve 81. dakikada Martin Agnarsson kaydetti. Çekya'nın tek golünü ise 78. dakikada Adam Karabec attı.

CERNY 87 DAKİKADA OYNADI

Çekya’da Vaclav Cerny 87 dakika sahada kaldı, David Jurasek ise oyuna dahil edilmedi.

Faroe Adaları, 7 maçta topladığı 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Çekya ise 7 maçta 13 puan topladı.

Son haftada Faroe Adaları'nı konuk edecek olan Hırvatistan ise 5 maçta aldığı 13 puanla lider durumda yer alıyor.

ÇEKLERİN İŞİ ZORA GİRDİ

Grupta 13 puanlı lider Hırvatistan'ın averajla gerisinde bulunan ancak iki maç fazlası olan Çekya'nın, Dünya Kupası'na katılma ihtimali zora girdi.

Eleştirilerin hedefinde olan Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek'in, Faroe Adaları mağlubiyetinin ardından koltuğu bir kez daha sallantıya girdi.

TERİM'İN ADI, ÇEKYA İLE ANILMIŞTI

Çekler geçen eylül ayında Hırvatistan'a 5-1 yenilmiş ve bu ağır mağlubiyetin ardından Fatih Terim'in adı Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğü için anılmaya başlanmıştı