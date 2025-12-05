Diyarbakır'da M.K isimli şahıs, tartıştığı kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü. Damatla birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir süre tartıştı.

BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında getirdiği silahla M.C.T. ve M.T.'ye ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.C.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma asayiş ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin arından damat M.K. yakalandı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

