Yeni Zelanda’da 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 19 bin 500 ABD doları) değerindeki kolyeyi yutan şüphelinin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Değerli kolyenin herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek duyulmadan ele geçirildiği açıklandı.

Polis yetkilileri, 18 ayar altından üretilen, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslü, yutulan kolyenin herhangi bir tıbbi müdahale gerekmeden doğal yollarla çıkarıldığını duyurdu.

8 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Tutuklu yargılanmasına karar verilen ve ismi kamuoyuyla paylaşılmayan 32 yaşındaki şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Sınırlı sayıdaki Faberge yumurtası kolyesinin üretiminde, sahte bir Faberge yumurtasının kullanıldığı mücevher kaçakçılığı operasyonunu konu alan 1983 yapımı James Bond filmi “Octopussy”den esinlenildiği belirtiliyor.

Küçük yumurta şeklindeki koyu yeşil renkli kolyenin dış kısmında, değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.

