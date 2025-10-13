Ersin Tatar’dan net mesaj: Kıbrıs’ta iki devletli çözümün dönüşü yok!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde TRT Haber’in konuğu oldu. Federal çözümün artık mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta barışın anahtarının iki egemen devlette olduğunu belirtti.

Tatar, “Bu işin geri dönüşü yok, iki devletli siyasetin geri dönüşü yok. Çünkü geri dönüş hem bize hem Türkiye’ye çok şey kaybettirir. Türkiye ile uyum içinde yürütülen bu siyaset artık kökleşmiştir” dedi.

"T ÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİ K IBRISLI T ÜRKLERİN SONU OLUR"

Tatar, Türk askerinin Ada’dan çekilmesinin Kıbrıslı Türkler için büyük bir tehlike olacağını vurguladı:

“Kıbrıs Türklerinin sonu olur. Rumun ne kadar ırkçı ve saldırgan olabileceğini biliyoruz. 1974’ten sonra yaşananları unutmadık. Onlar birçok şeyi hazmedemedi. Kıbrıs Türklerine yapılanlar insanlık dramıydı, vahşetti.”

"20 EKİM SABAHI MANŞETLERDE 'KKTC KAZANDI' YAZSIN"

19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için demokrasi vurgusu yapan Tatar, “Kalbimden geçen; 20 Ekim sabahı tüm dünya gazetelerinde ‘Seçimde KKTC kazandı, Kıbrıs Türk halkı egemenliğine sahip çıktı’ manşetlerini görmek” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZİM SESİMİZİ DUYURDU"

Tatar, iki devletli siyasetin uluslararası arenada anlatılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğinin belirleyici olduğunu söyledi:

“Sayın Erdoğan bizim hiç gidemeyeceğimiz yerlerde sesimizi duyurdu. İlk kez bir Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türkü’nün hakkını sahiplendi. Türkiye’nin desteği bizim için büyük bir diplomatik başarıdır.”

"T ÜRKİYE İLE AYN I ÇİZGİDE OLMAK MİLLİ MESELEDİR"

Tatar, Türkiye ile fikir birliğinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye farklı konuşsa bizim itibarımız kalmaz. Aynı çizgide olmamız milli bir meseledir. Biz ne deriz? Tek millet, iki devlet” dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ART IK D ÜNYA GÜNDEMİNDE"

Diplomasi vurgusuna değinen Tatar, “Diplomasi iletişimdir, sesinizi duyurmaktır. Ben bu süreci başarıyla yürüttüm. Türkiye ile tam uyum içinde, aynı dili konuşarak iki devletli çözümü tüm dünyaya anlattık. Türkiye’nin bu konudaki net tutumu Kıbrıs Türkü’nün geleceğini güvence altına alıyor” diye konuştu.

Tatar, önümüzdeki dönemde Türkiye ile iş birliğini turizm, eğitim ve çevre yatırımlarıyla daha da güçlendireceklerini belirterek, “Hedefimiz KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve ekonomik olarak güçlendirmek” ifadelerini kullandı.