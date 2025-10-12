Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransa'da siyasi krizden çıkma planı! Yeni hükümet kuruluyor

Fransa'da siyasi krizden çıkma planı! Yeni hükümet kuruluyor

Fransa&#039;da siyasi krizden çıkma planı! Yeni hükümet kuruluyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyasi krizi önlemek amacıyla yeni hükümeti duyurdu. Başbakan Sébastien Lecornu liderliğinde kurulan kabinede, Jean-Noël Barrot dışişlerinde kalırken Catherine Vautrin savunma bakanı oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin daha derin bir siyasi krize sürüklenmesini önlemek amacıyla yürütülen uzun müzakerelerin ardından pazar gecesi yeni hükümeti açıkladı.

FRANSA'DA YENİ HÜKÜMET KURULUYOR

Başbakan Sébastien Lecornu liderliğinde kurulan yeni kabinede, Jean-Noël Barrot dışişleri bakanı olarak görevine devam ederken, önceki çalışma bakanı Catherine Vautrin savunma bakanlığı görevini üstlendi.



