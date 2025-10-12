Fenerbahçe'de Archie Brown'dan kariyerinde yeni hamle

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Archie Brown, kariyerinde önemli bir değişikliğe gitti.

Sezon başında Belçika temsilcisi Gent'ten Fenerbahçe’ye katılan genç yetenek, menajerlik şirketini değiştirdi.

İlgili Haber Fenerbahçe'de kadro dışı kararı sonrası yıldız isimden kafa karıştıran paylaşım

MENAJERLİK ŞİRKETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 23 yaşındaki İngiliz futbolcu, menajerlik hizmetleri için Ali Barat'ın sahibi olduğu Epic Sports ile iş birliği yaptı.

Epic Sports, Avrupa futbol piyasasında aktif rol oynayan ve birçok ünlü futbolcuyla çalışan bir menajerlik şirketi olarak biliniyor.

ALTI GOLE ETKİ ETTİ

Archie Brown, Fenerbahçe'de görev aldığı maçlarda 2 gol ve 4 asist yaparak hücuma katkı sağladı.