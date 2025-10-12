Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aladağlar'da zamana karşı yarış! Tipide kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Niğde'de Aladağlar'da tipi nedeniyle yollarını kaybeden 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Demirkazık Dağı Külah mevkisinde Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler JAK ekiplerinin refakatinde kayboldukları Demirkazık Dağı Külah mevkisinden indirildi.

Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

