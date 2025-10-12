24 il için sağanak yağış alarmı! Meteoroloji ve Bakanlık’tan art arda uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve pazartesi günü 24 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği” uyarısı yer aldı.

24 İ L İ Ç İ N SA Ğ ANAK YA Ğ I Ş UYARISI

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kars, Kayseri, Kırşehir, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman ve Osmaniye’de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AK Ş AM SAATLER İ NDEN İ T İ BAREN ETK İ L İ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Batman, Mardin'in kuzeyi, Elazığ'ın doğusu, Bingöl, Muş, Bitlis ile zamanla Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2000 metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

BAKANLIK DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık, Meteoroloji’den alınan son verilere göre bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz’de Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde, Doğu Akdeniz’de ise Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Adana’nın doğusunda yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bakanlık, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE D Ü Ş ÜYOR

Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

21 İL İ Ç İN SA Ğ ANAK UYAR I S I

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre 13 Ekim Pazartesi günü için Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat ve Batman'da sağanak yağış bekleniyor.