Türkiye, Avrupa'ya göre en çok görüşme yapan ülke! 3 ayda '155 bin yıllık' görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirerek elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini inceledi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu" ifadelerini kullandı. Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4’ünün bireysel, yüzde 18,6’sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu" dedi.

Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu şöyle devam etti:

Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751’dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve Sabit Telefon Hizmeti şeklinde sıralanıyor

"SABİT ABONE SAYISI 8,8 MİLYON"

2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" açıklamasında bulundu.

"TRAFİĞİN BÜYÜK KISMI MOBİLDEN MOBİLE"

Bakan Uraloğlu, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek "Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8’ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu" bilgisini paylaştı.

97,4 MİLYON GENİŞBANT İNTERNET ABONE

2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: