Meclis'e dilekçe verildi! Z kuşağına erken emeklilik talebi

TBMM Dilekçe Komisyonu'na binlerce başvuru yapıldı. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer talepler işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesine devam edildi.

KADINLARIN YASAL DÜZENLEME İSTEDİĞİ TALEP DİKKAT ÇEKTİ

Komisyona gönderilen dilekçelerin 4'te 1'i kadınlardan gelirken, başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Bir vatandaş, gıda, kozmetik, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan hayvansal kökenli maddelerin hangi hayvandan elde edildiğinin içerik kısmında açıkça belirtilmesini zorunlu kılacak bir yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

"ÖLENE KADAR KAMU HİZMETİNDEN FAYDALANMASIN"

Komisyon'a başvuran başka bir kişi ise kasten orman yakan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkartılmasını, ölene kadar sağlık dışında hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamasını ve mülk edinme hakkının engellenmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını istedi.

İlgili Haber SGK-Vergi ve kamu borç yapılandırması

Z KUŞAĞINA ERKEN EMEKLİLİK TALEBİ

Ayrıca, kamuoyunda 'Z kuşağı' olarak adlandırılan yaş grubunun erken emeklilik hakkına kavuşması ile futbolda deplasmana giden taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle deplasmana gidiş gelişlerin yasaklanması talep edildi.

Televizyonda yayınlanan dizilerin yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasına yönelik talep de başvurular arasında yer aldı.

Komisyon'a müracaat eden bir kişi muhtarlıkların kapatılmasını talep ederken başka bir kişi ise muhtarlıklara "muhtar yardımcıları" kadrosunun verilmesini istedi.

"KAMUDA ÇALIŞAN ERKEKLER YAZIN ŞORT GİYSİN" İSTEĞİ

Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlere dikkati çeken bir vatandaş, kamuda çalışan erkek personel için mesai saatlerinde diz seviyesinde şort giyilebilmesine imkan sağlanmasına yönelik düzenleme talebinde bulundu.

"ZORUNLU ASKERLİK KADINLARA DA UYGULANSIN"

Bir vatandaş ise zorunlu askerlik hizmetinin kadınlara da uygulanmasını istedi.

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

-Suç işleyenlerin, sağlık ve diğer giderler yoluyla dolaylı olarak devleti zarara uğrattıklarından mahkeme kararıyla kesinleşmiş kusurları doğrultusunda bu zararı tazmin etmelerini öngören bir yasal düzenleme yapılması.

-Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarını devletin karşılaması.

-Milletvekili sayısının en az yüzde 40'ının kadınlara ayrılması.

-Valilik ve kaymakamlık makamlarının demokratik temsilin güçlendirilmesi amacıyla belediye başkanlarına devredilmesi veya bu makamların halk tarafından seçimle belirlenmesi.

-Belediyelere bağlı yasal hayvan mezarlıkları açılması.

-Eğlence yerlerinin, kafelerin, alkol satışı yapılan yerlerin cuma günü kapalı olması.

-Zincir market çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılması.