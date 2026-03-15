Arsa, işçilik ve temel yapı malzemelerinde yaşanan fiyat artışları inşaat maliyetlerini hızla yukarı çekerken, konut fiyatları henüz aynı hızda yükselmedi. Hatta enflasyon dikkate alındığında reel bazda gerileyen fiyatlar ‘fırsat dönemi’ algısını güçlendiriyor. Uzmanlar ise maliyet baskısı ve yabancıya satışın artma ihtimali sebebiyle yılın ikinci yarısında fiyat artışlarının hızlanabileceğine dikkati çekerek “Bu dönemi kaçırmayın” uyarısında bulunuyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ- Konut sektöründe üretim maliyetleri yükseliyor. Arsa, işçilik, demir-çimento-beton ve buna benzere birçok kalemde fiyat artışları görülüyor. Bu durumu TÜİK de teyit ediyor.

Kurum, inşaat maliyetinin ocak ayında yıllık yüzde 25,38, aylık yüzde 9,87 arttığını açıkladı. Buna karşın konut fiyatlarında dişe dokunur artışlar gözlenmiyor. Daha doğrusu Türkiye genelinde konut fiyatları nominal (etiket fiyatı) olarak artmaya devam etse de, enflasyondan arındırılmış reel bazda sınırlı bir düşüş veya yatay seyir izliyor.

Dolayısıyla konut sektörü uzun bir süredir ciddi alım ve yatırım fırsatı veriyor. Üstelik bu süreç çeşitli kampanyalarla da destekleniyor.

Başta Emlak Konut olmak üzere birçok büyük şirket ‘düşük peşinat’, ‘uzun vade’, ‘nakit alım indirimi’, ‘leasing’ gibi kampanyalar duyuruyor. Üreticilerin elinde de alım iştahını kısmen kesebilecek konut stoku da bulunuyor. Tüm bu bileşenler konut yatırımının hâlâ en doğru adres olduğunu gösteriyor.

KONUT YATIRIMI HÂLÂ EN UCUZ

Sektör temsilcileri konut fiyatlarında henüz kayda değer bir artış olmadığını, ancak 2026 yılı içinde yükselişler beklendiğini ifade ediyor.

Orta Doğu’da bir süredir devam eden savaşın küresel ekonomiyi derinden etkilediğini, bu süreçte global enerji fiyatlarında artışlar görüldüğünü, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile brent petrolün varil fiyatı doları aştığını, akaryakıta gelen veya gelecek olan zamların sadece ulaşım değil, doğrudan birçok sektörü etkilediğini ifade ediyor.

Yapılan açıklamalarda “İnşaat sektörünün dokunduğu 260 meslek dalında üretim maliyetlerini yükselmesi bekleniyor. Döviz kurundaki yükseliş ile birlikte enflasyon oranları da artıyor. Bu da konut fiyatlarının önümüzdeki süreçte artışı anlamına geliyor.” diyor.

Dolayısıyla henüz fırsat varken yatırıma konuta yönlendirmenin doğru bir adım olacağı belirtiliyor.

KONUT ŞİRKETLERİNİN KAMPANYALARI HIZLANDI

Konut piyasasında satışları canlandırmak isteyen inşaat şirketleri son dönemde peş peşe kampanyalar açıklamaya başladı.

Artan kredi faizleri ve konut alımında yaşanan finansman zorlukları sebebiyle talepte yavaşlama görülürken, firmalar farklı ödeme seçenekleri ve indirimlerle alıcıları yeniden piyasaya çekmeye çalışıyor.

Sektörde özellikle ‘peşinatsız’, ‘faizsiz taksit’, ‘kirayı öder gibi ev sahibi olma’ ve ‘belirli projelerde yüzde 10-20 arası indirim’ gibi kampanyalar öne çıkıyor. Bazı şirketler ise kısa vadeli ara ödeme planları ve uzun vadeli şirket içi finansman modelleri sunarak banka kredisine alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Gayrimenkul geliştiricileri kampanyaların özellikle ilk kez ev alacaklar ve oturum amaçlı konut almak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturabileceğini ifade ediliyor. Sektör temsilcilerine göre kampanya döneminin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşılırken yeni projelerin satışa çıkmasıyla birlikte firmaların farklı ödeme modelleri ve indirim seçenekleri sunarak rekabeti artıracağı değerlendiriliyor.

FİYAT ARTIŞLARI BİR SÜRE ERTELENDİ

Bir süredir Merkez Bankasının faiz indirimine yönelik attığı adımlar, yaşanan savaş sebebiyle yavaşladı.

Son toplantıda Merkez, faiz oranını sabit tuttu. Faizdeki yüksek direnç ipotekli konut alımlarını etkiliyor.

Faiz kararı sonrası yatırımcı beklentilerinin bir dönem daha ertelendiğine dikkati çeken uzmanlar “Önümüzdeki birkaç ay içinde piyasada likiditenin ortaya çıkacağını ve bunun gayrimenkul piyasalarına yansıyacağını öngörüyorduk ancak bu durum ileri bir tarihe ötelendi. Daha önce konut fiyatlarının nisan ve mayıs aylarında artış göstereceğini değerlendirirken, son gelişmelerle birlikte bu beklentinin yılın ikinci yarısına, yani temmuz ve ağustos aylarına doğru evrildiğini söyleyebiliriz. Fiyatlar faizler düştüğünde artacaktır. Dolayısıyla şu sıralar konut fiyatları alım fırsatı sunuyor” dedi.

YABANCILARIN İLGİSİ PİYASAYI ETKİLER

Türkiye, güçlü ekonomisi ve dış politikada izlediği başarılı strateji ile bölgesinde istikrar adası hâline dönüştü.

Bu da yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisini artırmaya başladı. Özellikle gayrimenkul piyasasında bölgedeki en büyük rakibimiz olan Dubai’nin, Orta Doğu savaşına dâhil olması ülkedeki yatırımların Türkiye’ye çevrilmesine sebep oldu. Sektör temsilcileri bu durumun ülkeye döviz girişi açısından büyük önem taşıdığını belirterek “Şu konuyu da unutmamak gerekiyor. Evet sektörde ciddi bir konut stokumuz var. Ancak yabancıların alımlarını güçlendirmesi fiyatları yukarı çekebilir. Dolasıyla konut şu an dünya piyasası ile bile kıyasladığınızda çok uygun fiyatlı kalıyor. Öte yandan yabancıların konut alımlarına olan ilgisinin arttığını nisan-mayıs- haziran dönemlerinde göreceğiz” diyor.



