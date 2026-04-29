e-Ticaret’e 1 milyar dolar yatırım yapacak! n11.com ilk deposunu Tuzla Orhanlı'da hizmete açtı
Türkiye e-Ticaret ekosisteminin ilk oyuncusu n11 Süper Lig’e yeniden dönüyor. Uzun süren sessizliğini bozan n11.com 5 yılda yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla 5 kat büyümeyi hedefliyor.
- Son iki yılı dolar bazında yüzde 75 büyüme ile kapatan n11, bu yılı dolar bazında yüzde 45 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.
- Şirket, son 6 ayda 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi ve 5 yıllık projeksiyonda bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
- Yatırımların önemli bir kısmını lojistik ve depolama çözümlerine ayırarak, İstanbul Orhanlı'da 30 bin metrekarelik bir depo faaliyete geçti.
- Bu depo, yerli satıcıların ürünlerini e-İhracat yoluyla dünya pazarına açılmasına destek olacak ve kademeli olarak 1.400 kişiye istihdam sağlayacak.
- Kullanıcı deneyimini güçlendirmek amacıyla abonelik ve aidat olmadan ücretsiz kargo, 1.000 TL'ye varan kuponlar ve %3 cashback gibi uygulamalar sunuluyor.
ÖMER TEMÜR - Geçtiğimiz dönemde yaşanan hissedar değişimini bir “mutfakta hazırlık süreci” olarak tanımlayan n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, bu süreçte teknolojik altyapılarını modernize ettiklerini ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırdıklarını belirtti.
Akın “Son iki yılı dolar bazında yüzde 75 büyüme ile kapattık. Yeni hissedar yapımızla beraber 2026’ya güçlü bir finansal zeminle ve oyun planıyla girdik. Bu yılı ise altyapı yatırımlarımıza odaklanarak yine dolar bazında yüzde 45 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, 5 yılın sonunda n11’i bugünkü ölçeğinin 5 katına ulaştırmak” dedi.
Son 6 ayda 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren şirket, 5 yıllık projeksiyonda bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Dört ana alanda yoğunlaşacak olan yatırımların en somut ayağını ise lojistik ve depolama çözümleri oluşturuyor.
Bu kapsamda İstanbul Orhanlı’da, Sabiha Gökçen Havalimanı güzergâhı üzerinde yer alan 30 bin metrekarelik dev depo faaliyete geçti. Akın, bu yatırımın sadece n11’in kendi stokları için değil, esas olarak iş ortaklarını desteklemek amacıyla yapıldığını belirtti.
Kademeli olarak 1.400 kişiye istihdam sağlayacak olan bu depo merkezi sayesinde, yerli satıcıların ürünleri bölgedeki lider pazar yerleriyle entegre edilerek e-İhracat yoluyla dünya pazarına açılacak.
Akın ayrıca abonelik ve aidat olmadan sunulan avantajların yanı sıra ücretsiz kargo, 1.000 TL’ye varan kuponlar ve %3 cashback gibi doğrudan kazanç sağlayan uygulamalarla kullanıcı deneyimini güçlendirdiklerini söyledi.