Orta Doğu’daki enerji tesislerini vuran füzeler, yatırım stratejilerini de değiştirdi. Körfez sermayesi, “yumurtaları farklı sepetlere koyma” planı kapsamında üretim üssü olarak Türkiye’ye yöneliyor. 5 -10 milyar dolarlık dev ortaklıklar kapıda...

ÖMER TEMÜR - ABD-İran savaşı ile birlikte kritik tesisler de füzelerin hedefi oldu. Saldırılarda Orta Doğu bölgesinde 84 enerji tesisi zarar gördü. Ağır hasar alan 34 tesiste ise üretim tamamen durdu. Bölgede üretiminin normale dönmesinin en az iki yılı bulması beklenirken, petrokimya yatırımlarını gözden geçiren Körfez ülkeleri Türkiye’yi radarına aldı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Körfez ülkelerinin özellikle Polietilen (PE) ve türevlerinde yüzde 29,1’lik payla lider olduğunu, bu devasa kaynağın katma değerli ürüne dönüşmesi için en doğru adresin Türkiye olduğunu vurguladı. Orta Doğu’daki savaşın küresel dengeleri ve “dost-düşman” ayrımlarını kökten değiştirdiğine dikkat çeken Eroğlu “Güvenilen partnerler ve tahmin edilebilen hareketler yerini belirsizliğe bıraktı. Bu durum, yatırımlardaki stratejik okumaları da değiştirdi. Bölgede görüştüğümüz firmalarda da bunu gözlemliyoruz; Körfez ülkeleri ve doğal kaynak zengini devletler artık tüm yatırımlarını kendi bölgelerine yapmak yerine ‘yumurtaları ayrı sepetlere koyma’ stratejisine yöneliyor. Ham maddeyi satacakları pazara, yani Türkiye’ye yakın bölgelerde üretim yapmak veya doğrudan Türkiye ile ortak yatırıma girmek fikri artık çok daha cazip hâle geliyor” dedi.

İRAN BİLE YATIRIMA DÂHİL OLABİLİR

Körfez İşbirliği Teşkilatının (GCC) petrokimya alanındaki gücüne vurgu yapan Eroğlu şunları kaydetti: PAGEV olarak plastik mamul üretiminde bir deviz ancak plastik ham maddemiz yok. Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ise ham madde zengini fakat bunu işleyecek plastik mamul üretim altyapısına sahip değiller. Bu iki gücün birleştiği bir yapı inşa edebiliriz. Örneğin Yumurtalık bölgesinde, Körfezli dev şirketlerin de dahil olduğu büyük bir petrokimya ortak yatırımı yapılabilir. Türkiye’nin mamul üretimindeki benzersiz bilgi birikimiyle küresel ölçekte bir plastik endüstrisi bölgesi oluşturulabilir. Hatta bir adım ötesini söyleyeyim; İran’ın bile dâhil olabileceği yeni dostlukların geliştiği yapılar kurulabilir. Eskiden bu tür adımların önünde farklı ülkelerin körüklediği küçük hesaplar engeldi, ancak şimdi yepyeni bir konjonktür oluştu ve bu Türkiye için çok ciddi bir fırsat var.

TÜRKİYE KÜRESEL DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Çin’de düzenlenen dünyanın en büyük plastik fuarında Körfez ülkelerinin temsilcileriyle çeşitli temaslarda bulunduklarını dile getiren Eroğlu “Eskiden telafuz edilmesi bile zor olan konular şimdi masada açıkça konuşuluyor. İş dünyası olarak ‘iş diplomasisi’ sürecini hızlandırdık. Devletimiz ve kamu kuruluşlarımızla bu süreci omuz omuza yürütüyoruz. İki yıl önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla Körfez’deki petrokimya şirketleriyle bir araya gelmiştik, şimdi bu temasları ekonomik boyuta taşıyıp çok daha aktif hâle getirebiliriz. Ancak bu yatırımlar bugünden yarına hemen olacak yatırımlar değil. En az 4-5 milyar dolarlık devasa yatırımlardan bahsediyoruz. Bunun için 5-10 yıllık zaman gerekiyor. Körfez’in ham madde gücüyle Türkiye’nin üretim liderliğini birleştirecek bu ortak bölge projesi, küresel dengeleri değiştirecek bir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

BİZDE ÜRETİM GÜCÜ ONLARDA HAM MADDE VAR

-Türkiye, plastik mamul üretiminde dünyada 6., Avrupa’da ise Almanya’nın ardından 2. sırada yer alıyor.

-Körfez ülkeleri yıllık 29,2 milyon tonluk polimer üretim kapasitesiyle dünya plastik ham madde ihtiyacının %12’sini karşılıyor.

-Türkiye yıllık 11 milyon ton plastik mamul üretirken, 6 Körfez ülkesinin toplam üretimi 6 milyon ton seviyesinde kalıyor.

-Türk plastik sektörü her yıl çift haneli rakamlarla büyürken, Körfez ülkelerinde bu oran %6-8 civarında seyrediyor.

- Türk plastik sektörünün ham madde ithalat bağımlılığı yüzde 82 seviyesindeyken, Körfez ülkeleri ürettikleri ham maddenin yüzde 82’sini doğrudan ihraç ediyor. Mamul üründe ise Körfez ülkeleri üretimlerinin sadece yüzde 9’unu ihraç edebiliyor.

