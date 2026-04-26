Kolombiya’nın Cauca bölgesinde ana kara yoluna yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Sivil araçları hedef alan saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Cumhurbaşkanı Petro olay sonrası büyük operasyon talimatı verdi.

Kolombiya'nın güneybatısında yer alan Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcı, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi.

7 ÖLÜ, 20 YARALI VAR

Saldırıda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bazıları ağır 20 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Kolombiya'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Görgü tanıklarının aktardığına göre patlama, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi. Saldırıda, bölgede "chiva" olarak bilinen geleneksel bir köy otobüsü patlamanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi.

KARA YOLU DELİNDİ

Patlamanın şiddeti çevredeki diğer araçları da tahrip ederken, kara yolunda devasa bir çukur oluştu.

GUSTAVO PETRO TALİMAT VERDİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Petro, silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyerek, "Cajibio'daki 7 sivil öldüren ve 20 sivili yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkenin Cali kentinde bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaralandı.

