Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), kendi partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda’ya yönelik planlanan suikast girişimine dair "somut ve gerçek verilere" sahip olduğunu duyurdu.

Kolombiya'da suikast depremi! Petro 'CIA'nın elinde somut veriler var' dedi

CIA'İN ELİNDEKİ O DOSYADA NE YAZIYOR?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Petro, Kolombiya sokaklarında tehditlerin kol gezdiğini dile getirdi. Petro, açıklamasında, "Başkan Donald Trump'a özgür seçimlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Charlie Kirk suikastının ve bizzat Trump'a yönelik saldırının kökeninin aynı taraftan geldiğini unutmayın." dedi.

CEPEDA GERİ ADIM ATMIYOR

İktidar partisi Tarihsel Pakt’ın adayı Ivan Cepeda ise konuya dair yetkililerden kapsamlı bir rapor bekliyor. Kamuoyunda endişe uyandırmak istemediği için sessiz kaldığını belirten Cepeda, siyasi çalışmalarına ara vermeyeceğini duyurdu. Kampanyasını sürdürmekte kararlı olan Cepeda, seçim yarışından çekilmesinin söz konusu olmadığını paylaştı.

MUHALEFET TEHDİTLERİN GÖLGESİNDE

Sadece iktidar kanadı değil, muhalefet adayları Paloma Valencia ve Abelardo de la Espriella da ölüm tehditleri alıyor. Sosyal medya üzerinden yayılan bu tehditlere rağmen her iki isim de sahada olmaya devam edeceklerini iletti. Ancak muhalefet kanadı, Cumhurbaşkanı Petro'yu kendilerine yönelik bu ciddi tehlikeleri görmezden gelmekle itham ediyor.

KOLOMBİYA SİYASETİ KAN KAYBEDİYOR

Ülkede güvenlik zafiyeti tartışmaları, geçtiğimiz aylarda yaşanan bir trajediyle tırmanmıştı. 2026 seçimlerinin en güçlü sağ adaylarından biri olan Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıdan sağ kurtulamayarak 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

