İhlas Haber Ajansı
Guatemala'da korku dolu anlar! Dağcıların tırmandığı yanardağ patladı
Guatemala'da bir grubun yasağa rağmen tırmandığı Santiaguito Yanardağı patladı. Dağcıların kaçış anları kameralara saniye saniye yansırken o görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
Özetle DinleGuatemala'da korku dolu anlar! Dağcıların tırmandı...
Kaydet
Dünya 53 dk önce
Guatemala'da bir grup dağcı, yasaga ragmen tırmandiklari Santiaguito Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle zor anlar yaşadı.
- Grup, 20 Nisan'da Santiaguito Yanardağı'na tırmanış yaptı.
- Yanardağda meydana gelen patlama nedeniyle dağcılar püsküren kül ve fırlayan kaya parçalarıyla karşılaştı.
- Dağcıların can havliyle kaçıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
- Olayda can kaybı yaşanmadı.
Guatemala'da bir grup dağcı, 20 Nisan'da dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Santiaguito Yanardağına tırmanış yaptı.
KAYA PARÇALARI ÜZERLERİNE FIRLADI
Grubun yasağa rağmen tırmandığı yanardağda patlama meydana geldi. Dağcılar püsküren kül ve fırlayan kaya parçaları nedeniyle zor anlar yaşadı.
FACİA ANLARI KAMERADA
Grubun can havliyle kaçıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR