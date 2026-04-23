Guatemala'da bir grubun yasağa rağmen tırmandığı Santiaguito Yanardağı patladı. Dağcıların kaçış anları kameralara saniye saniye yansırken o görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Guatemala'da bir grup dağcı, 20 Nisan'da dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Santiaguito Yanardağına tırmanış yaptı.

KAYA PARÇALARI ÜZERLERİNE FIRLADI

Grubun yasağa rağmen tırmandığı yanardağda patlama meydana geldi. Dağcılar püsküren kül ve fırlayan kaya parçaları nedeniyle zor anlar yaşadı.

FACİA ANLARI KAMERADA

Grubun can havliyle kaçıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası