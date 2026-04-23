ABD’nin İran’la yaşadığı savaşta füze stokları ciddi şekilde eridi. Uzmanlar, ABD’nin ilerleyen dönemde özellikle Çin gibi rakip ülkelerle muhtemel bir çatışmada mühimmat yetersizliği riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı’na yakın kaynaklar ve uzmanların değerlendirmelerine göre, ABD ordusu İran’la çatışma sırasında önemli miktarda mühimmat kullandı. Yapılan analizler, bu tüketimin özellikle gelişmiş füze sistemlerinde ciddi seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor.

İran’la savaşında ABD’ye ağır fatura! Büyük rakiplerine karşı savunmasız kaldı

'KRİTİK FÜZE STOKLARI CİDDİ ŞEKİLDE ERİDİ' İDDİASI

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) analizine göre ABD, savaşın son yedi haftasında hassas vuruş füzelerinin en az %45’ini, THAAD hava savunma füzelerinin yarısından fazlasını ve Patriot sistemlerinin yaklaşık %50’sini kullandı. Ayrıca Tomahawk füzelerinin %30’u, bazı uzun menzilli ve deniz savunma füzelerinin ise yaklaşık %20’si tüketildi.

MUHTEMEL BİR ÇATIŞMADA MÜHİMMAT YETERSİZ KALABİLİR

Pentagon üretimi artırmak için yeni anlaşmalar imzalamış olsa da, bu sistemlerin yeniden stoklanması 3 ila 5 yıl sürebilir. Uzmanlar, mevcut durumda ABD’nin İran’a karşı operasyonlarını sürdürebilecek kapasitesi olduğunu ancak Çin gibi büyük bir rakiple muhtemel bir çatışmada mühimmatın yetersiz kalabileceğini belirtiyor.

CNN’e konuşan emekli askeri yetkililer, yüksek mühimmat kullanımının özellikle Batı Pasifik’te ABD için kırılgan bir dönem oluşturduğunu ifade ediyor. Buna karşın Pentagon, ordunun görevlerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu savunuyor. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun çıkarlarını koruyacak kapsamlı bir cephaneliğe sahip olduğunu ve bu kapasitenin sürdürüldüğünü belirtti.

Analizler, ABD’nin kısa vadede operasyonel gücünü korusa da, uzun vadede mühimmat stoklarını yeniden oluşturmasının zaman alacağını gösteriyor. Bu durum, özellikle büyük güçlerle yaşanabilecek muhtemel çatışmalarda savunma kapasitesi açısından risk oluşturabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası